"Если поезд едет в ад, то все вагоны едут". Россию покидает основатель Высшей школы онкологии Илья Фоминцев

Илья Фоминцев: Семья больше всех и хочет. Ну кроме детей, понятное дело, они еще маленькие. Сейчас я думаю о Латвии, но многое зависит от возможностей легализоваться, как получить разрешение на работу, которой у меня пока нет. Надо найти кого-то, кто поможет в этом разобраться. Раньше ковидные ограничения были, теперь санкции, связанные с войной - все каждый день меняется. Я никогда не занимался вопросами ВНЖ или чего-то подобного. Позвонить кому-то и спросить: "Вася, вот что мне надо делать, куда идти?" Я не знаю реально.

Би-би-си: До начала войны вы не задумывались об этом?

Илья Фоминцев: Конечно, нет, и близко не задумывался, зачем мне? У меня все прекрасно здесь развивалось, несмотря на кучу проблем.

Би-би-си: А какие проблемы были?

Илья Фоминцев: Пандемия была. То мы закрываемся, то не закрываемся, то открываемся, то закрываемся, то не очень закрываемся. Потом пришел приказ, который исключает все частные клиники из ОМС, а у меня частная клиника "Луч" была. Потом с "Лучом" случилась история - "Газпром" построил жилой дом в пяти метрах от клиники, и камни треснули. Пришли геодезисты и сказали: ребят, всем спасибо, все свободны. Я нашел способ, как переформатировать работу "Луча" и одновременно переехать клинике в новое место.

Мы схватили всех черных лебедей ("черный лебедь" - понятие, введенное писателем Нассимом Талебом и означающее редкие и неожиданные события с неожиданными последствиями - Би-би-си): пандемию, войну, регуляторную гильотину, разрушение здания. Что еще осталось - пожар и нашествие инопланетян? Я готов был сражаться, но тут приходит черная тьма и накрывает ненавидимый прокуратором город.

Би-би-си: Делали ли вам предложение работать за границей?

Илья Фоминцев: Пока нет. Я не смогу работать на кого-то, я уже 14 лет не работаю с начальником. Я могу работать только с партнерами, либо в своей организации. Просто это закончится мордобитием через месяц работы, потому что такое невозможно для меня, я уже не умею работать подчиненным.

Би-би-си: Я видела комментарии под вашим постом врача-онколога из Украины Александра Стаховского, который пишет "свою позицию по войне в Украине [выпускники ВШО] не высказали…. Побоялись или ещё хуже всего поддерживают "операцию".

Илья Фоминцев: Да, украинцы обвиняют русских в пассивности.

Би-би-си: Почему онкологи не готовы выражать свою точку зрения относительно войны?