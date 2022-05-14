ЗАЯВЛЕНИЕ ⟩ Страны G7 будут усиливать экономическую и политическую изоляцию России

"Подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию, продолжая действовать сообща", - отмечается в нем.

Кроме того, в заявлении отмечается, что страны G7 "будут поставлять вооружения на Украину, причём при необходимости - и на протяжении длительного времени".

Также в заявлении говорится, что страны G7 "никогда не признают границы, которые Россия пытается изменить путем военной агрессии".

Кроме того, министры заявили о готовности расширить санкции и "включить в них сферы, от которых зависит Россия".