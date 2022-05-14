Мэр Таллинна наградил почетных граждан

«Каждый человек на своем жизненном пути постигает эти ценности по-своему, однако во времена кризиса эти ценности и установки связывают нас и делают общество в такие моменты сильнее. Но самое главное в жизни, а тем более в условиях кризиса - сохранить человечность. Только так можно обеспечить будущее - свое, общества и государства, которое станет домом для будущих поколений, - сказал Кылварт. – Сегодня, здесь и сейчас, с нами люди, которые ежедневно на протяжении многих лет посвящали себя тому, чтобы нести эти человеческие ценности и делиться ими с окружающими. Благодарю вас за это и желаю, чтобы слова кавалера гербового знака этого года Леэло Тунгал, которые в 2015 году переложил на музыку заслуженный деятель культуры Олаф Эхала, «Песня о человечности», каждый раз трогали струны нашей души, ведь действительно, самое главное в жизни каждого человека – это человечность».