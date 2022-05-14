На прошедшей сегодня в Таллиннской ратуше церемонии мэр Таллинна Михаил Кылварт наградил лауреатов этого года знаком отличия и гербовым знаком Таллинна, а также вручил премии заслуженным деятелям культуры.
Мэр Таллинна наградил почетных граждан
По словам Михаила Кылварта, сложные времена дают повод задуматься о вечных ценностях, придавая им большее значение, чем когда-либо ранее.
«Каждый человек на своем жизненном пути постигает эти ценности по-своему, однако во времена кризиса эти ценности и установки связывают нас и делают общество в такие моменты сильнее. Но самое главное в жизни, а тем более в условиях кризиса - сохранить человечность. Только так можно обеспечить будущее - свое, общества и государства, которое станет домом для будущих поколений, - сказал Кылварт. – Сегодня, здесь и сейчас, с нами люди, которые ежедневно на протяжении многих лет посвящали себя тому, чтобы нести эти человеческие ценности и делиться ими с окружающими. Благодарю вас за это и желаю, чтобы слова кавалера гербового знака этого года Леэло Тунгал, которые в 2015 году переложил на музыку заслуженный деятель культуры Олаф Эхала, «Песня о человечности», каждый раз трогали струны нашей души, ведь действительно, самое главное в жизни каждого человека – это человечность».
Таллиннское горсобрание постановило удостоить в этом году высшей награды столицы – гербового знака – поэтессу, прозаика, либреттиста и переводчика Леэло Тунгал, координатора Таллиннского общества Красного Креста Эстонии Лилию Лаул, а также президента Украины Владимира Зеленского.
Награда «Гербовый знак Таллинна» присуждается с 1997 года. Ранее ее были удостоены Неэме Ярви, Эри Клас, Вельо Тормис, Яан Кросс, Олев Субби, Дмитрий Брунс, Хайнц Валк, Ольга Кистлер-Ритсо, Леннарт Мери, Мати Хинт, Ита Эвер, Юри Куускемаа, Урмас Отть, Арнольд Рюйтель, Юри Уппин, Эллен Нийт, Эйно Баскин, Арво Пярт, Тоомас Витсут, Лаури Леэзи, Мати Каал, Мерике Мартинсон, Куно Аренг, Раймо Пуллат, Харри Луми, Яан Таммсалу, Эльмо Нюганен, Тармо Соомере, Тийна Мяги, Алексей Туровский, Борис Дубовик и Вайно Вяльяс.
Знаки отличия за заслуги перед городом получили 22 человека: Антон Алексеев, Ану Ламп, Илья Лапидус, Катрина Лехис, Тыну Мейель, Яан Мярсс, Пирет Мяэр, Лейли Мюйр, Илья Нартов, Кати Отса, Райво Пийрсалу, Милена Погодаева, Татьяна Пожогина, Айно Рауд (Первик), Прийт Рауд, Марина Рунно, Марко Рюю, Рагнар Сасс, Инга Созинова, Урмас Сыырумаа, Айвар Тоомпере и Эгле Вийльма.
Также на мероприятии в Ратуше были вручены премии заслуженным деятелям культуры. Учрежденная в 2010 году премия вручается за долгосрочную выдающуюся творческую деятельность в области искусства, театра, кино, танца, музыки, архитектуры или литературы. Премии «Заслуженный деятель культуры» удостоена актриса Татьяна Маневская, а также певец и актер Вольдемар Куслап.