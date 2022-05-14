Сегодня рынок Балтийского вокзала отметил свое пятилетие. Хотя фактически рынок по соседству с железнодорожным вокзалом существует с 1993 года, 19 мая 2017 года он открылся вновь после основательной реконструкции.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рынок у Балтийского вокзала отметил свое пятилетие
Рынок у Балтийского вокзала отметил свое пятилетие
«Местное сообщество, туристы, а также гости со всей Эстонии за пять лет хорошо освоили этот рынок. Это подтверждают как посетители, так и большой интерес к рынку новых партнеров. За пять лет рынок посетили около 27 миллионов раз», – сказал руководитель Рынка Балтийского вокзала Сандер Хаге.
«Мы продолжим повседневную работу с примерно 200 торговцами и партнерами, чтобы обеспечивать рынок самым свежим товаром и поддерживать на нем кулинарные традиции и последние тенденции», - заверил он.
Веселое праздничное настроение сегодня создавали ведущие Женя Фокин и Лийза-Мария Лиллепеа. Состоялась также большая барахолка магазина Basaar и Рынка Балтийского вокзала. На дне рождения рынка со своей акустической программой выступила Грете Пайя.
Ключевые слова