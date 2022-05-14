ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рынок у Балтийского вокзала отметил свое пятилетие

«Местное сообщество, туристы, а также гости со всей Эстонии за пять лет хорошо освоили этот рынок. Это подтверждают как посетители, так и большой интерес к рынку новых партнеров. За пять лет рынок посетили около 27 миллионов раз», – сказал руководитель Рынка Балтийского вокзала Сандер Хаге.