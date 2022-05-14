Разведка: перелом в войне произойдет в августе

"В результате мы восстановим украинскую власть на всех территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - уверил Буданов, добавив, что Россия несет в войне "огромные" потери. Глава разведки призвал не удивляться их масштабам, так как, по его словам, российская военная мощь - это миф. Самих российских военных же Буданов назвал "ордой людей с оружием".

В подтверждение этой версии он привел пример наступления РФ на северо-восток Харькова несколько дней назад. Тогда армии России не удалось переправиться через реку Северный Донец, войска отбросили к границе, что привело к тяжелым потерям, заявил Буданов.

"Могу подтвердить, что они понесли большие потери в живой силе и бронетехнике, а также могу сказать, что когда были нанесены артиллерийские удары, многие экипажи бросили свою технику", - заявил он.

Ранее Институт исследования войны (ISW) США сообщил, что Украина, вероятно, одержала победу в битве под Харьковом. В результате военные РФ, кажется, приняли решение полностью покинуть свои позиции вокруг города, говорится в материале экспертом института.