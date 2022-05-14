Катастрофа надвигается: пищепром Латвии прогнозирует "лавину банкротств"

Чем продиктовано отрытое письмо?

Как пояснил эксперт, не стоит пугаться выражения "чрезвычайная ситуация", это помогло бы в том смысле, чтобы Кабинет министров мог принимать решения сразу, не дожидаясь Сейма, который летом будет на каникулах.

"Важнее, что мы в письме четко обозначили все проблемы, которые связаны с военной ситуацией в Украине.

Это письмо написали шесть больших ассоциаций, более 200 предприятий пищевой промышленности, то есть это не отдельная проблема предприятия.

Многие предприятия переживают сложные времена, которые связаны с тем, что поставки из Украины прерваны, оборотных средств необходимо как минимум в шесть раз больше, чем раньше. Но наши предложения были не такие, что "давайте нам денег", мы выдвигали бюджетно нейтральные предложения", - поделился Гаигалс.

По его словам, пока никто не связался с ассоциациями и не захотел узнать эти предложения. "Во время ковида заседания правительства проводились 2-3 раза в неделю по 10-12 часов, а сейчас мы предлагаем хотя бы три заседания правительства с экспертами, которые могли бы рассказать о ситуации в отрасли", - добавил председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства.

Пищевики предлагают властям оценить, какой ущерб государству будет нанесен, если ряд крупных предприятий прекратят свою работу - что правительство будет делать с безработными, какие проблемы возникнут у социального бюджета?

Худшие прогнозы

Сколько может потерять бюджет при бездействии? По словам Гаигалса, конкретно такие подсчеты не проводились, но предприятия птицеводства каждый день должны кормить пять млн кур. Для этого необходимо 700 тонн зерна в день и 20 тыс. тонн кормовых культур в месяц: "Птиц надо кормить каждый день, а цены на эти продукты выросли как минимум в два раза. Мы просим правительство дать гарантию государства, чтобы предприятия могли бы взять кредит и выжить. Уже есть предприятия, которые сокращают количество птиц и просто сворачивают свое производство.

Я думаю, в течение месяца или двух будет лавина банкротств".

Может ли в результате возникнуть дефицит в Латвии? На этот вопрос эксперт отвечает отрицательно: "Не думаю, что возникнет дефицит. Польша просто сильно обрадуется. Это другой аспект нашей проблемы - соседние государства, в том числе и Литва, помогают своим производителям. Тем более помогает Польша, где НДС на энергоресурсы, на дизельное топливо, на корма для кур где-то 0%, или 5%, или 8% вместо 21%, как у нас.

Я не понимаю, почему Минфин не видит, что это все влияет на цену продукции. В результате наши предприятия теряют конкурентоспособность.

Если вы зайдете в магазин и посмотрите производителя, то вы увидите, что это Литва, Польша, Эстония и т. д. То есть наши компании теряют возможность реализовать свою продукцию. В итоге уже несколько месяцев местные фирмы продают свою продукцию ниже себестоимости, ожидая решения правительства".

Дальнейшие планы

Гаигалс говорит, что ассоциация намерена задать семь конкретных и простых вопросов каждой политической партии. "Я понимаю, что осенью выборы и краткосрочные цели очень ясны и примитивны. Но нужно же думать и на перспективу. Если мы потеряем свои предприятия, то возобновить производство будет сложно, дорого или вообще невозможно. Нашим предприятиям нужно время, чтобы перестроиться, и торговым сетям тоже надо перестроиться, они [магазины] не заинтересованы повышать цены, потому что тогда потеряют покупателей.