В Тарту прошло первое климатическое собрание

В своих предложениях климатическое собрание ставило приоритетом создание своего пространства для всех участников дорожного движения, использование элементов снижения интенсивности автомобильного движения на большинстве дорог, сохранение и развитие биоразнообразия в городской природе, включая сохранение существующих зеленых зон и высокого озеленения, а также поддержание велосипедных и пешеходных дорожек в порядке при обслуживании дорог. С предложениями можно ознакомиться здесь.

По словам вице-мэра Тарту Геа Кангиласки, предложения климатического собрания дают довольно хорошее представление о будущих ожиданиях горожан. «На первый план вышли вопросы, которые сам город поставил в качестве приоритетных, поэтому я считаю, что мы получили еще один импульс для амбициозных изменений в создании своего пространства для всех участников дорожного движения и для снижения трафика, а также для сохранения общего биоразнообразия и городского пространства. Городская управа сейчас возьмет паузу, чтобы вникнуть в предложения и проанализировать возможности и график их реализации». Городская управа даст свои отзывы по реализации предложений климатического собрания в июне.

Теэле Пехк и Майу Лауринг, активисты движения «Зеленый тигр» и инициаторы климатических собраний в Эстонии, радуются приверженности мини-Тарту. «Мы также доказали на международном уровне, что хорошая атмосфера для обсуждения и модераторы, имеющие опыт совместного творчества, мотивируют 45 человек работать во имя своей жизненной средой в течение двух выходных. Теперь дело за городскими властями и реализацией, чтобы эти воодушевленные участники продолжили оставаться климатическими послами».

В первом тартуском климатическом собрании приняло участие 45 жителей Тарту, выбранных случайным образом, которые представляли срез горожан с учетом пола, возраста, места жительства, трудовой занятости и родного языка. Приглашение на климатическое собрание было отправлено приблизительно 15 000 тартусцам. Сравнивая с населением Тарту, среди участников климатического собрания активнее выступали женщины, люди в возрасте 30–44 лет, из домохозяйств с детьми моложе 18 лет и с высшим образованием. Это дало организаторам пищу для размышлений о том, как сильнее привлечь мужчин, молодежь и пожилых людей, а также лиц с более низким уровнем образования, чтобы они могли активно участвовать и высказать свои предпочтения.

Члены климатического собрания в апреле и мае приняли участие в общей сложности в шести встречах, в ходе которых эксперты по городскому пространству и различные заинтересованные стороны делились своими знаниями, состоялись содержательные групповые обсуждения как самостоятельно, так и под руководством лидеров дискуссий, и в итоге были сформулированы предложения, по которым также прошли голосования.

Впервые организуемое в Тарту климатическое собрание является новым форматом совместного творчества, который используется в мире для ускорения принятия экологических решений как на местном, так и государственном уровне.