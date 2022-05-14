Завершена весенняя вакцинация диких животных от бешенства

Для профилактики возобновления распространения бешенства в Эстонии и предотвращения распространения болезни среди людей и животных, департамент дважды в год проводит вакцинацию диких животных против бешенства в буферной зоне площадью 6100 квадратных километров в приграничных с Россией районах.

По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, вакцинация диких животных от бешенства очень важна.

Для пероральной вакцинации лис и енотовидных собак используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. По словам Калда, вакцинация лесных животных призвана помочь предотвратить распространение болезни среди диких зверей.

"Бешенство лесных животных очень распространено у наших соседей в России. Заболевание может вернуться в Эстонию как в результате завоза в страну домашних животных без соблюдения правил безопасности, так и в результате контактов диких зверей, перемещающихся через границу. Поэтому крайне важно, чтобы от опасности заболеть бешенством в первую очередь были вакцинированы лисы и енотовидные собаки, обитающие в приграничной зоне", - пояснил Калда.

По его словам, кроме того, по-прежнему является обязательной регулярная вакцинация домашних животных — собак и кошек — от бешенства.

Разбрасывание вакцины для диких зверей в лесах Восточной Эстонии проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории. Приманки снабжены предупреждающими наклейками для тех, кто случайно найдет их во время прогулки в лесу.

Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.