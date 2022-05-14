Департамент сельского хозяйства и продовольствия завершил весеннюю пероральную вакцинацию лис и енотовидных собак в регионах близ границы с Россией.
Завершена весенняя вакцинация диких животных от бешенства
Для профилактики возобновления распространения бешенства в Эстонии и предотвращения распространения болезни среди людей и животных, департамент дважды в год проводит вакцинацию диких животных против бешенства в буферной зоне площадью 6100 квадратных километров в приграничных с Россией районах.
По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, вакцинация диких животных от бешенства очень важна.
Для пероральной вакцинации лис и енотовидных собак используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. По словам Калда, вакцинация лесных животных призвана помочь предотвратить распространение болезни среди диких зверей.
"Бешенство лесных животных очень распространено у наших соседей в России. Заболевание может вернуться в Эстонию как в результате завоза в страну домашних животных без соблюдения правил безопасности, так и в результате контактов диких зверей, перемещающихся через границу. Поэтому крайне важно, чтобы от опасности заболеть бешенством в первую очередь были вакцинированы лисы и енотовидные собаки, обитающие в приграничной зоне", - пояснил Калда.
По его словам, кроме того, по-прежнему является обязательной регулярная вакцинация домашних животных — собак и кошек — от бешенства.
Разбрасывание вакцины для диких зверей в лесах Восточной Эстонии проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории. Приманки снабжены предупреждающими наклейками для тех, кто случайно найдет их во время прогулки в лесу.
Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.
В Эстонии вакцинация против бешенства у кошек и собак была обязательной с 1953 года. В связи с вступлением в силу нового закона о ветеринарии истек срок действия прежнего положения, регулирующего контроль за вирусом бешенства. Действующие там принципы восстановлены постановлением, которое устанавливает обязательство вакцинировать собак и кошек против бешенства, более конкретные меры профилактики и контроля в отношении диких животных, меры по интродукции выросших в неволе млекопитающих диких животных, более конкретные меры при подозрении на бешенство у собак или кошек и требования к усыплению и исследованию животных с бешенством или с подозрением на бешенство.