Сб, 14.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Завершена весенняя вакцинация диких животных от бешенства

BNS
Завершена весенняя вакцинация диких животных от бешенства
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Põlvamaa, Puskaru küla, 25.05.2021 Rebasekutsikad, rebane, kutsikad, metsloom Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees
Põlvamaa, Puskaru küla, 25.05.2021 Rebasekutsikad, rebane, kutsikad, metsloom Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees Фото: Arvo Meeks

Департамент сельского хозяйства и продовольствия завершил весеннюю пероральную вакцинацию лис и енотовидных собак в регионах близ границы с Россией.

Для профилактики возобновления распространения бешенства в Эстонии и предотвращения распространения болезни среди людей и животных, департамент дважды в год проводит вакцинацию диких животных против бешенства в буферной зоне площадью 6100 квадратных километров в приграничных с Россией районах.

По словам начальника отдела здоровья и благополучия животных департамента Олева Калда, вакцинация диких животных от бешенства очень важна.

Для пероральной вакцинации лис и енотовидных собак используются специальные приманки, где в массе из рыбной муки спрятаны капсулы с жидкой вакциной от бешенства. По словам Калда, вакцинация лесных животных призвана помочь предотвратить распространение болезни среди диких зверей.

"Бешенство лесных животных очень распространено у наших соседей в России. Заболевание может вернуться в Эстонию как в результате завоза в страну домашних животных без соблюдения правил безопасности, так и в результате контактов диких зверей, перемещающихся через границу. Поэтому крайне важно, чтобы от опасности заболеть бешенством в первую очередь были вакцинированы лисы и енотовидные собаки, обитающие в приграничной зоне", - пояснил Калда.

По его словам, кроме того, по-прежнему является обязательной регулярная вакцинация домашних животных — собак и кошек — от бешенства.

Разбрасывание вакцины для диких зверей в лесах Восточной Эстонии проводится с маломерных самолетов. Вакцину не разбрасывают над городами, населенными пунктами, дорогами и водоемами. Самолеты летают низко для лучшего обзора территории. Приманки снабжены предупреждающими наклейками для тех, кто случайно найдет их во время прогулки в лесу.

Найденные приманки с вакциной нельзя трогать. Если существует реальный риск, что вакцину могут найти дети или домашние животные, ее следует перенести в резиновых перчатках. Если содержащаяся в приманке вакцина попала на свежую рану, в глаза или рот, их следует тщательно промыть водой (кожу также промыть с мылом) и обратиться к семейному врачу. В период вакцинации и в течение нескольких последующих дней собак и кошек следует содержать во дворах.

В Эстонии вакцинация против бешенства у кошек и собак была обязательной с 1953 года. В связи с вступлением в силу нового закона о ветеринарии истек срок действия прежнего положения, регулирующего контроль за вирусом бешенства. Действующие там принципы восстановлены постановлением, которое устанавливает обязательство вакцинировать собак и кошек против бешенства, более конкретные меры профилактики и контроля в отношении диких животных, меры по интродукции выросших в неволе млекопитающих диких животных, более конкретные меры при подозрении на бешенство у собак или кошек и требования к усыплению и исследованию животных с бешенством или с подозрением на бешенство.

Ключевые слова
Наверх