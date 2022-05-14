В восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность

Особенно высока пожароопасность в уездах Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. Из восточных уездов опасность пожаров не грозит только уезду Ида-Вирумаа.