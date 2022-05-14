Сб, 14.05.2022
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В восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность

BNS
В восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность
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Спасатель.
Спасатель. Фото: Mailiis Ollino

Агентство окружающей среды предупреждает, что в восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность.

Особенно высока пожароопасность в уездах Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. Из восточных уездов опасность пожаров не грозит только уезду Ида-Вирумаа.

В западных уездах Харьюмаа, Рапламаа, Пярнумаа и Ляэнемаа и на островах повышенной опасности пожаров нет.

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