Агентство окружающей среды предупреждает, что в восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность.
В восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность
В восточных уездах чрезвычайно высока пожароопасность
Особенно высока пожароопасность в уездах Ярвамаа, Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Пыльвамаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. Из восточных уездов опасность пожаров не грозит только уезду Ида-Вирумаа.
В западных уездах Харьюмаа, Рапламаа, Пярнумаа и Ляэнемаа и на островах повышенной опасности пожаров нет.
Ключевые слова