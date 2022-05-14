Сб, 14.05.2022
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В Хааберсти пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

rus.postimees.ee
В Хааберсти пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи
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13-летняя Диана.
13-летняя Диана. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 13-летней Дианы, которая сегодня утром ушла из дома на Ыйсмяэ-теэ в Таллинне. Девочке может требоваться помощь.

Диана вышла из дома на Ыйсмяэ-теэ сегодня около 11-12 и до сих пор не вернулась. Родственники сообщили в полицию о ее исчезновении в 15.30, сейчас патрули полиции проверили окрестности дома и остановки общественного транспорта, но Диану там не нашли.

Личное описание девочки было передано всем патрулям и водителям общественного транспорта в этом районе, так как девочка может передвигаться на троллейбусе или автобусе и находиться, например, в центре, Ласнамяэ или Нымме.

Рост Дианы 146 см, телосложение - худощавое. У нее длинные каштановые волосы, которые собраны в хвост. Когда она вышла из дома, на ней было зеленое пальто с капюшоном.

Диана
Диана Фото: Postimees

Полиция просит всех, кто знает местонахождение Дианы или видел ее сегодня, позвонить по номеру 112.

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