Полиция просит помощи в поисках 13-летней Дианы, которая сегодня утром ушла из дома на Ыйсмяэ-теэ в Таллинне. Девочке может требоваться помощь.
В Хааберсти пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи
В Хааберсти пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи
Диана вышла из дома на Ыйсмяэ-теэ сегодня около 11-12 и до сих пор не вернулась. Родственники сообщили в полицию о ее исчезновении в 15.30, сейчас патрули полиции проверили окрестности дома и остановки общественного транспорта, но Диану там не нашли.
Личное описание девочки было передано всем патрулям и водителям общественного транспорта в этом районе, так как девочка может передвигаться на троллейбусе или автобусе и находиться, например, в центре, Ласнамяэ или Нымме.
Рост Дианы 146 см, телосложение - худощавое. У нее длинные каштановые волосы, которые собраны в хвост. Когда она вышла из дома, на ней было зеленое пальто с капюшоном.
Полиция просит всех, кто знает местонахождение Дианы или видел ее сегодня, позвонить по номеру 112.