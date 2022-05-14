В Хааберсти пропала 13-летняя девочка: полиция просит помощи

Диана вышла из дома на Ыйсмяэ-теэ сегодня около 11-12 и до сих пор не вернулась. Родственники сообщили в полицию о ее исчезновении в 15.30, сейчас патрули полиции проверили окрестности дома и остановки общественного транспорта, но Диану там не нашли.

Личное описание девочки было передано всем патрулям и водителям общественного транспорта в этом районе, так как девочка может передвигаться на троллейбусе или автобусе и находиться, например, в центре, Ласнамяэ или Нымме.

Рост Дианы 146 см, телосложение - худощавое. У нее длинные каштановые волосы, которые собраны в хвост. Когда она вышла из дома, на ней было зеленое пальто с капюшоном.

Диана Фото: Postimees