Сегодня примерно в час дня произошла авария у перекрестка саареского Selver и магазина Magaziin, пишет Saarte Hääl.
Галерея ⟩ На перекресте рядом с торговыми центрами произошла авария
На перекресте рядом с торговыми центрами произошла авария
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, автомобиль, выехавший со второстепенной дороги, выехал наперерез транспортному средству, ехавшему по главной дороге.
В аварии никто не пострадал, и водители обратились в страховую за компенсацией.
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