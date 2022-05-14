Сб, 14.05.2022
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Галерея ⟩ На перекресте рядом с торговыми центрами произошла авария

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На перекресте рядом с торговыми центрами произошла авария
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Сегодня примерно в час дня произошла авария у перекрестка саареского Selver и магазина Magaziin, пишет Saarte Hääl.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, автомобиль, выехавший со второстепенной дороги, выехал наперерез транспортному средству, ехавшему по главной дороге.

В аварии никто не пострадал, и водители обратились в страховую за компенсацией.

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