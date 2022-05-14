Украина заявила о начале затяжной войны и готовится вооружить миллион военных. Стоит ли ждать перемирия?

Армия в миллион?

По словам Резникова, Украина намерена наращивать свой оборонный потенциал. "Это касается и закупок и производства необходимого. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом", - написал министр обороны Украины.

Если украинская армия активно продолжает формировать новые соединения и рассчитывает на пополнение запасов вооружений (по числу и мощи которых она пока значительно уступает России), то российские военные всеми силами пытаются привлечь на фронт новых военных. Судя по данным средств массовой информации, в том числе корреспондентов Би-би-си, сделать это российским властям совсем непросто.

Директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман написал в "Твиттере", что Россия пока не может справиться с пополнением основательно потрепанных соединений и не хочет предпринимать формальные меры, которые бы позволили решить эту проблему (такие как объявление войны Украине, мобилизация резервистов или отправка призывников на линию фронта).

"В настоящее время круг возможностей для России сужается. Чем больше они будут тянуть, тем больше будет страдать их способность поддерживать войну и тем хуже для них будут последующие варианты развития событий", - считает Кофман.

Военные эксперты - как западные, так и украинские не берутся давать точные прогнозы относительно того, сколько именно может продлиться "новая фаза войны", о которой говорит Резников. "К сожалению, я так думаю, что это будет не один месяц, а может быть и пять, и шесть - особенно активная фаза", - сказал военный эксперт Олег Жданов в эфире украинского телевидения.

Можно ли заключить перемирие?

На первых этапах войны Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности провести личную встречу с Владимиром Путиным в интересах сохранения жизни своих сограждан. Однако теперь его риторика стала жестче.

Владимир Зеленский все менее склонен идти на компромисс с Кремлем. Фото: EPA

В пятницу Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу RAI1, что точкой отсчета для любых дискуссий двух лидеров должен стать полный вывод российских войск из Украины.

"Как президент я готов разговаривать с Путиным. Но только с ним. Без его посредников каких-либо. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов, - заявил президент Украины. - Убирайтесь с той территории, которую вы оккупируете с 24 февраля. Это первый ясный шаг к разговорам о чем бы то ни было".

Тем не менее, в течение последнего дня сразу два видных западных чиновника призвали Россию к прекращению огня.