Согласно декларациям об экономических интересах, более состоятельные бывшие и нынешние члены городских советов Ярвамаа заработали в прошлом году во много раз больше, чем средний наемный работник, пишет Järva Teataja.
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Член городского совета заработал за год 250 000 евро
Член городского совета заработал за год 250 000 евро
Хотя многие члены горсоветов не представили декларации к началу мая, по части доходов, поступивших в течение года, у депутата Пайдеского городского совета и врача Ярваской уездной больницы Михаила Фещина, задекларировавшего в 2021 году в качестве дохода 250 022,42 евро, вероятно, не будет равных (в 2020 году - 134 097,94 евро). Входивший в предыдущий состав совета другой врач, Андрес Мююрсепп, главный врач Ярваской уездной больницы, зарегистрировал свой годовой доход в размере 129 735,07 евро. Член совета Paide Vee Тармо Вахер задекларировал годовой доход в размере 88 653,72 евро, а Яан Мадис, который также является членом правления, задекларировал 79 065,41 евро.
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