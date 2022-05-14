Член городского совета заработал за год 250 000 евро

Хотя многие члены горсоветов не представили декларации к началу мая, по части доходов, поступивших в течение года, у депутата Пайдеского городского совета и врача Ярваской уездной больницы Михаила Фещина, задекларировавшего в 2021 году в качестве дохода 250 022,42 евро, вероятно, не будет равных (в 2020 году - 134 097,94 евро). Входивший в предыдущий состав совета другой врач, Андрес Мююрсепп, главный врач Ярваской уездной больницы, зарегистрировал свой годовой доход в размере 129 735,07 евро. Член совета Paide Vee Тармо Вахер задекларировал годовой доход в размере 88 653,72 евро, а Яан Мадис, который также является членом правления, задекларировал 79 065,41 евро.