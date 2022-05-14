Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок охладила надежды Украины на быструю передачу замороженных российских государственных средств. "Доступ к замороженным деньгам юридически (...) не так прост", - приводит ее слова в субботу, 14 мая, агентство dpa. Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда, указала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы семи" (G7) попросил Германию и другие страны G7 принять закон, позволяющий конфисковать активы российского государства и предоставить эти средства Украине для восстановления страны. По его оценкам, речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро. "Россия должна заплатить политически, экономически и финансово. Я ценю позитивную реакцию стран G7 на мою просьбу", - заявил украинский министр. Кулеба отметил, что Канада уже приняла соответствующие меры и, по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".

В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер положительно относится к идее использовать российские активы для восстановления разрушенной войной Украины. "Мое чувство справедливости говорит "За", когда речь идет об активах российского государства", - заявил политик в интервью еженедельнику Der Spiegel.