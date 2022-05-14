Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также подтвержден решением Европейского суда, считает глава МИД ФРГ, пишет Deutsche Welle.
Германия охладила надежды Украины на получение замороженных средств РФ
Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок охладила надежды Украины на быструю передачу замороженных российских государственных средств. "Доступ к замороженным деньгам юридически (...) не так прост", - приводит ее слова в субботу, 14 мая, агентство dpa. Санкции дают основания пойти по этому пути, но такой шаг не должен противоречить немецкому законодательству, а также должен быть подтвержден решением Европейского суда, указала она.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы семи" (G7) попросил Германию и другие страны G7 принять закон, позволяющий конфисковать активы российского государства и предоставить эти средства Украине для восстановления страны. По его оценкам, речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро. "Россия должна заплатить политически, экономически и финансово. Я ценю позитивную реакцию стран G7 на мою просьбу", - заявил украинский министр. Кулеба отметил, что Канада уже приняла соответствующие меры и, по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".
В свою очередь министр финансов ФРГ Кристиан Линднер положительно относится к идее использовать российские активы для восстановления разрушенной войной Украины. "Мое чувство справедливости говорит "За", когда речь идет об активах российского государства", - заявил политик в интервью еженедельнику Der Spiegel.
Более скептически относится он к использованию для этих целей замороженных активов олигархов. "Это было бы экспроприацией. В нашем правовом государстве существуют серьезные препятствия для подобных действий", - указал он.