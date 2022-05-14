Эстония готова оказать помощь вступающим в НАТО Финляндии и Швеции

"И у Финляндии, и у Швеции по-прежнему много опасений по поводу периода между подачей заявления и самим вступлением в НАТО, поэтому мы смогли заверить их в том, что со всеми потенциальными опасностями, которые могут случиться, например в киберсфере, мы смогли справиться, значит смогут и финны и шведы", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.