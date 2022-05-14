Сб, 14.05.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстония готова оказать помощь вступающим в НАТО Финляндии и Швеции

rus.postimees.ee
Эстония готова оказать помощь вступающим в НАТО Финляндии и Швеции
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Флаги Эстонии и НАТО на фоне американского истребителя на авиабазе в Эмари.
Флаги Эстонии и НАТО на фоне американского истребителя на авиабазе в Эмари. Фото: INTS KALNINS/REUTERS

Эстония поддерживает скандинавское расширение НАТО и готова оказать Финляндии и Швеции военную помощь и поддержку в киберсфере, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"И у Финляндии, и у Швеции по-прежнему много опасений по поводу периода между подачей заявления и самим вступлением в НАТО, поэтому мы смогли заверить их в том, что со всеми потенциальными опасностями, которые могут случиться, например в киберсфере, мы смогли справиться, значит смогут и финны и шведы", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Эстония, как страна на восточной границе НАТО, также имеет возможность проводить разъяснительную работу среди союзников, которые сомневаются в правильности решения присоединения Финляндии и Швеции.

"Мы можем использовать дипломатические каналы, чтобы узнать, что беспокоит Турцию, и развеять эти опасения. Это также могут делать все другие союзники", - добавила Кая Каллас.

Ключевые слова
Наверх