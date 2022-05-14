Эстония поддерживает скандинавское расширение НАТО и готова оказать Финляндии и Швеции военную помощь и поддержку в киберсфере, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Эстония готова оказать помощь вступающим в НАТО Финляндии и Швеции
Эстония готова оказать помощь вступающим в НАТО Финляндии и Швеции
"И у Финляндии, и у Швеции по-прежнему много опасений по поводу периода между подачей заявления и самим вступлением в НАТО, поэтому мы смогли заверить их в том, что со всеми потенциальными опасностями, которые могут случиться, например в киберсфере, мы смогли справиться, значит смогут и финны и шведы", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Эстония, как страна на восточной границе НАТО, также имеет возможность проводить разъяснительную работу среди союзников, которые сомневаются в правильности решения присоединения Финляндии и Швеции.
"Мы можем использовать дипломатические каналы, чтобы узнать, что беспокоит Турцию, и развеять эти опасения. Это также могут делать все другие союзники", - добавила Кая Каллас.