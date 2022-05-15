В Таллинн прибыла с визитом делегация Житомирской области и парламента Украины

Украинская делегация, в которую входят 22 человека, посетит Центр киберсотрудничества НАТО, презентационный центр e-Estonia, MTÜ «Слава Украине» и пассажирское судно «Изабель», на котором размещены украинские военные беженцы, сообщила пресс-служба Рийгикогу. Гости примут участие в торжественной церемонии в Таллиннской ратуше, где председатель Таллиннского городского собрания Евгений Осиновский передаст Корниенко гербовый знак отличия Таллинна, которым город в знак уважения наградил президента Украины Владимира Зеленского. Торжественный ужин даст делегации спикер Рийгикогу Юри Ратас.

В понедельник украинская делегация встретится в Рийгикогу с Ратасом и парламентской группой Эстония-Украина, а также с министром культуры Тийтом Териком, министром обороны Калле Лаанетом, министром предпринимательства и инфотехнологий Андресом Суттем и министром экономики и инфраструктур Таави Аасом. Делегация также встретится с представителями Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Эстонского центра развития сотрудничества и предприятия кибербезопасности CybExer.