В Таллинне за несколько часов произошло три одинаковых ДТП

Около 00.09 в Таллинне у дома на улице Каэра, 2, по предварительным данным, 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Аналогичный случай произошел с 41-летней женщиной в 1.12 у здания на улице Херне,1. Пострадавшая с признаками алкогольного опьянения была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

А третье ДТП произошло около 2.40 на перекрестке Раннамяэ-теэ и Сууртюки, где 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не удержался на электросамокате и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.