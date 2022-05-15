Сегодня, 15 мая, ночью в Таллинне произошло три похожих ДТП: нетрезвые люди теряли управление над электросамокатом и падали.
В Таллинне за несколько часов произошло три одинаковых ДТП
Около 00.09 в Таллинне у дома на улице Каэра, 2, по предварительным данным, 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над электросамокатом и упал. Он был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Аналогичный случай произошел с 41-летней женщиной в 1.12 у здания на улице Херне,1. Пострадавшая с признаками алкогольного опьянения была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
А третье ДТП произошло около 2.40 на перекрестке Раннамяэ-теэ и Сууртюки, где 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не удержался на электросамокате и упал. Он был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны 33 нетрезвых водителя. По предварительным данным, у двоих задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных - алкоголя.