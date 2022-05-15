Фото ⟩ День Таллинна: Михаил Кылварт открыл Кае Каллас ворота на Люхике Ялг

День Таллинна торжественно открыл мэр города Михаил Кылварт и руководитель Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик, отчитавшийся перед мэром и премьер-министром о ситуации в столице.

Фото: Город Таллинн

Мэр Михаил Кылварт отметил, что 774 года назад датский король Эрик IV Плужный Грош даровал Таллинну Любекское право. «Однако этот год особенный еще и тем, что мы отмечаем 700 лет со дня первого упоминания о Ратуше, а также 600 лет со дня первого упоминания о Ратушной аптеке. Кроме того, в этом году Таллинн был удостоен звания Города музыки ЮНЕСКО, — сказал Кылварт. - Последние два года мы говорим о трудных временах, и это действительно так. Но уверен, что мы сможем преодолеть эти времена, а выйти победителями, если будем сотрудничать. Как мы знаем, эту стену еще называют «стеной недоверия», однако хочется верить, что стены устоят, а вот недоверие падет».

По словам премьер-министра Каи Каллас, стена стояла здесь веками, но положительным моментом является и то, что, хотя время от времени между Тоомпеа и Нижним городом возникали разногласия, ворота все время были открыты. «Не только в этот, но и в любой другой день. Я также считаю, что какими бы трудными ни были времена, мы преодолеем их, только если будем работать вместе и поддерживать хорошие отношения. Должно быть так, чтобы эти ворота всегда были открыты для горожан.».