В штате Нью-Йорк мужчина расстрелял посетителей супермаркета

Полиции удалось задержать стрелявшего. По данным СМИ, им являлся 18-летний белый мужчина. В ФБР полагают, что он мог руководствоваться праворадикальными мотивами, передает DW.

"Мы расследуем это дело как преступление, совершенное по мотивам ненависти, а также как проявление экстремизма с расистским мотивом", - пояснил следователь.

Инцидент произошел в квартале города, где проживает в основном чернокожее население. Вооруженный винтовкой и одетый в бронежилет мужчина открыл огонь по посетителям магазина - сначала перед супермаркетом, потом внутри него.