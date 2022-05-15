В американском городе Баффало (штат Нью-Йорк), как минимум 10 человек погибли от рук злоумышленника, устроившего стрельбу в супермаркете в субботу, 14 мая. Еще три человека получили ранения.
В штате Нью-Йорк мужчина расстрелял посетителей супермаркета
В штате Нью-Йорк мужчина расстрелял посетителей супермаркета
Полиции удалось задержать стрелявшего. По данным СМИ, им являлся 18-летний белый мужчина. В ФБР полагают, что он мог руководствоваться праворадикальными мотивами, передает DW.
"Мы расследуем это дело как преступление, совершенное по мотивам ненависти, а также как проявление экстремизма с расистским мотивом", - пояснил следователь.
Инцидент произошел в квартале города, где проживает в основном чернокожее население. Вооруженный винтовкой и одетый в бронежилет мужчина открыл огонь по посетителям магазина - сначала перед супермаркетом, потом внутри него.
По данным онлайн-издания BNO News, нападавший вел трансляцию происходящего в интернете.
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