Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что конкурс песни «Евровидение» в следующем году можно было бы провести и в разрушенном российскими оккупационными войсками Мариуполе, если Украина того пожелает.
Урмас Паэт: «Евровидение» в следующем году можно было бы провести в Мариуполе
Урмас Паэт: «Евровидение» в следующем году можно было бы провести в Мариуполе
"Следующей целью всех нормальных людей и нормальных стран, имеющих отношение к Евровидению, должно стать, чтобы следующий заключительный концерт Евровидения мог состояться, например, в Мариуполе, если того пожелает Украина", - пишет Паэт в соцсетях.
Финал 66-го конкурса песни "Евровидение" в Турине в субботу выиграла украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Перед конкурсом Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и мир поддержать Kalush Orchestra. Группа в свою очередь призвала во время песенного конкурса помочь защитникам Мариуполя и «Азовстали».
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