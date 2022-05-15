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Исторический день: Финляндия решила вступить в НАТО

Дополнено! Как отреагировал на это Путин?
rus.postimees.ee
Исторический день: Финляндия решила вступить в НАТО
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Флаги Финляндии, НАТО и Швеции.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Фото: Wirestock Creators/ Shutterstock

Президент страны Саули Нийнистё сообщил на пресс-конференции, что руководство Финляндии сегодня, 15 мая, приняло решение подать заявку на вступление в НАТО, передает Yle.

"Это исторический день. Открывается новая эра. Многое произошло с того февральского дня, когда Россия вторглась в Украину", – сказал Нийнистё.

Он еще раз подчеркнул, что заявление Финляндии о вступлении в НАТО не направлено против кого-либо: по его словам, когда безопасность Финляндии на максимальном уровне, это не снижает безопасность других, напротив общая безопасность возрастает.

Нийнистё о вчерашней реакции Путина: мягче, чем раньше

Вчера президент Финляндии обсудил вопрос вступления страны в НАТО с президентом России Владимиром Путиным.

Нийнистё сказал на пресс-конференции, что реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любые комментарии России после 2016 года.

По словам президента Финляндии, причин мягкой реакции может бы несколько: во-первых, заявка Финляндии на членство в НАТО уже настолько продвинулась, что любая задержка не изменит ход событий; во-вторых, возможно, Россия не хочет акцентировать на этом вопросе внимание российской общественности. 

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