Исторический день: Финляндия решила вступить в НАТО

"Это исторический день. Открывается новая эра. Многое произошло с того февральского дня, когда Россия вторглась в Украину", – сказал Нийнистё.

Он еще раз подчеркнул, что заявление Финляндии о вступлении в НАТО не направлено против кого-либо: по его словам, когда безопасность Финляндии на максимальном уровне, это не снижает безопасность других, напротив общая безопасность возрастает.

Нийнистё о вчерашней реакции Путина: мягче, чем раньше

Вчера президент Финляндии обсудил вопрос вступления страны в НАТО с президентом России Владимиром Путиным.

Нийнистё сказал на пресс-конференции, что реакция Путина на заявление Финляндии была мягче, чем любые комментарии России после 2016 года.