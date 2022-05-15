Министерство отказалось освободить две эстонские компании от действия антироссийских санкций

9 апреля для автоперевозчиков, зарегистрированных в России и Белоруссии, вступил в силу запрет на автомобильные перевозки по территории Евросоюза

11 апреля предприятие Polyus Plus OÜ подало заявку на получение разрешения для перевозок битума российскими автомобилями. В тот же день, 11 апреля NPM Silmet также подал заявку на получение разрешения на импорт до 450 тонн карбонатов редкоземельных элементов из Российской Федерации.

Минэкономики считает, что удовлетворение ходатайства об исключении из действия международной санкции не является обоснованным, так как ограничение запрещает автотранспортной компании, учрежденной в России, оказывать транспортные услуги на территории Европейского Союза, а не действует в отношении импорта конкретных товаров.

Министерство разъясняет, что, в соответствии с постановлением, лицом, имеющим право подать заявление на исключение, является автотранспортное предприятие, учрежденное в России, а не владелец товара или заказчик услуги. Заявители же, Polyus Plus и NPM Silmet, являются компаниями, учрежденными в Эстонии, и на них не распространяются ограничения, установленные поставлением.