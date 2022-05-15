У здания Таллиннской ратуши состоялось торжественное открытие XXI Дня Таллинна

На открытии Дня Таллинна мэр Михаил Кылварт отметил, что Таллинн – это исторический город, и в столице нет другого места, где концентрация истории была бы выше, чем здесь, на Ратушной площади.

«Тем не менее, история – это только фундамент. То, что мы строим - это будущее. Будущее горожан и будущее Таллинна. Вместе и во имя наших детей», - подчеркнул Кылварт.

По словам герольда Таллинна Юри Куускемаа, сегодняшний день является хорошим поводом вспомнить поток времени, которое видел этот город.

«Таллинн видел и хорошие, и плохие времена. Принятие Любекского городского права, предоставление его горожанам, послужило созданию магистрата, а также строительству и возведению Ратуши. На протяжении более чем 600 лет из этого здания происходило управление Таллинном, - сказал Куускемаа. – Город Таллинн преуспел в торговле, мореходстве и культуре. Это также заложило основу для процветания музыки в Таллинне – в 1405 году Таллиннский магистрат основал общество музыкантов. И сегодня наши музыканты, композиторы, исполнители и дирижеры известны во всей Европе. Таким же образом Таллинн заложил основу для заботы о здоровье своих граждан, о чем наилучшим образом свидетельствует Ратушная аптека».

По случаю 700-летия в Таллиннской ратуше проходит день открытых дверей – до 17 часов горожане и гости города приглашаются бесплатно посетить здание. В рамках Дня Таллинна состоится целый ряд мероприятий и концертов. В 14 часов в концертном зале «Эстония» начнется бесплатный финальный концерт конкурса молодых музыкантов «Таллиннский талант». Гостей также будут ждать в здании Таллиннского горсобрания (Вана-Виру, 12) – в 14 часов начнется экскурсия на эстонском, а в 15.30 – на русском языке.

На этот раз в День Таллинна пройдет и Музейное воскресенье, в ходе которого можно бесплатно посетить филиалы Таллиннского городского музея.

Кульминацией Дня Таллинна станет бесплатный концерт под открытым небом, который будет проходить с 15 до 22 часов на концертной площади Кадриорга. В программе детское представление Ahhaa, выступление оркестра из Украины Prime Orchestra, коллективов Minimal Wind, Gameboy & Friends (Gameboy Tetris, villemdrillem, Clicherik & Mäx), а также Танеля Падара, Уку Сувисте и Сильвера Лааса.

Традиция празднования Дня Таллинна была заложена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям города о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы. Цель празднования Дня Таллинна – подчеркнуть значение истории города и статуса таллиннца, а также углубиться в страницы истории города и получше узнать его настоящее.