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Ежедневное количество пересечений грузовиками российско-эстонской границы снова увеличилось

rus.postimees.ee
Ежедневное количество пересечений грузовиками российско-эстонской границы снова увеличилось
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Veokite järjekord idapiiril.
Veokite järjekord idapiiril. Фото: TEET SUUR/VIRUMAA TEATAJA

Количество пересечений восточной границы, временно снизившееся после введения запрета на въезд российских и белорусских грузовиков , снова растет, сообщает Äripäev, уточняя, что среднее ежедневное количество пересечений границы эстонскими грузовиками даже увеличилось.

Согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, до введения запрета на въезд количество пересечений границы с Россией в первой половине апреля было ожидаемо рекордным: за сутки регистрировалось более 600 пересечений грузовых автомобилей, пишет портал Logistikauudised, добавляя, что во второй половине апреля уровень снизился до 527 пересечений границы в сутки, но с 1 по 11 мая вновь стабилизировался на уровне 555 пересечений границы.

В то же время количество пересечений границы эстонскими грузовиками увеличилось по сравнению с периодом до запрета: если в первой половине апреля на границе с Россией ежедневно регистрировалось 228 пересечений границы грузовиками эстонского происхождения, то с 16 апреля по 11 мая количество пересечений в среднем составляло 238 в день.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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