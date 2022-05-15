Bloomberg: НАТО может объявить Россию прямой угрозой

По данным издания, в готовящемся стратегическом документе Россию объявят, как прямую угрозу, и рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для агрессии.

По словам осведомленного чиновника, союзники могут сохранить возможность восстановления отношений, если поведение Москвы изменится.

Как отмечает Bloomberg, в документе "Стратегическая концепция" изложены приоритеты альянса на ближайшие годы, и он должен быть доработан на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия упоминалась как партнер.

Напомним, ранее финский премьер Санна Марин, комментируя заявление о намерении вступить в НАТО, отметила, что это решение стало вынужденным ответом на вторжение России в Украину. По ее словам, финны сомневаются в мирном будущем рядом с Россией.