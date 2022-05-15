Газ за рубли: ЕС смягчит позицию

После нападения на Украину Владимир Путин эскалировал начатую еще осенью газовую войну с ЕС и распорядился продавать газ только за рубли. Схема запутанная: платить можно по-прежнему в евро, но на спецсчет в "Газпромбанке", и там же нужно открыть счет в рублях, куда банк уже сам конвертирует валютный платеж.

К схеме до сих пор было два больших вопроса. Во-первых, когда считать обязательство исполненным: когда перечислены евро или когда зачислены рубли? И во-вторых, является ли переход на новую схему оплаты нарушением финансовых санкций ЕС против России?

Еврокомиссия сказала, что да, это нарушение, однако никакого официального разъяснения не публиковала, чем посеяла сумятицу. Одни страны разрешили компаниям платить по новой схеме, другие наотрез отказались.

Теперь этот пробел будет заполнен письменной рекомендацией, которая заодно ответит и на первый вопрос. По данным Блумберга, в бумаге будет написано, что открывать счета в "Газпромбанке" не возбраняется, но покупатели газа должны четко заявить, что считают платеж исполненным в момент перечисления евро или долларов, а не после конвертации валюты в рубли.

ЕС спешит прояснить позицию до того, как массово подойдет очередной срок оплаты российского газа, от которого ЕС зависит почти на 40%. Пока что отказались только Польша и Болгария, и Путин перекрыл им газ.