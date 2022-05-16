Студия Postimees: энергокризис в Европе не пройдет даже в случае завершения войны в Украине?

- Министры иностранных дел стран ЕС соберутся сегодня, чтобы утвердить очередные санкции в отношении России, и хотя министры не оставляют надежды уговорить Венгрию поддержать нефтяное эмбарго, дипломаты не исключают, что вопрос об эмбарго будет отложен до саммита глав стран ЕС 30 мая в Брюсселе. Насколько серьезным ударом введение нефтяного эмбарго стало бы для российской экономики, даже с учетом того, что закупки российской нефти прекратятся не сразу?

- Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сказал на прошлой неделе, что в Эстонии найден лучший из возможных вариантов в плане строительства плавучего терминала СПГ. Частное предприятие создаст возможность приема СПГ, а Elering подключит терминал к сети и пустит по ней газ. Насколько этот терминал смягчит все потенциальные кризисы в эстонском энергосекторе? Насколько его создание укрепит энергетическую безопасность и стабильность в Эстонии?

- Насколько активно в ближайшие годы в Эстонии будет обсуждаться тема строительства атомной электростанции? Кажется, долгое время в Эстонии в споре сторонников и противников такой идеи ни у одной из сторон не было значительного перевеса. Может ли случиться так, что война в Украине сделает позиции сторонников такого проекта значительно сильнее?