Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ближайшая зима будет для потребителей сложной независимо от того, завершится ли к концу года война в Украине. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС продолжать субсидирование цен на энергоносители путем снижения налога с оборота, сетевой платы и акцизов. Эти меры сработали минувшей зимой. Сработают ли они в военное или послевоенное время? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с ученым-экономистом Хейдо Витсуром.
Студия Postimees: энергокризис в Европе никуда не исчезнет даже в случае завершения войны в Украине?
- Министры иностранных дел стран ЕС соберутся сегодня, чтобы утвердить очередные санкции в отношении России, и хотя министры не оставляют надежды уговорить Венгрию поддержать нефтяное эмбарго, дипломаты не исключают, что вопрос об эмбарго будет отложен до саммита глав стран ЕС 30 мая в Брюсселе. Насколько введение нефтяного эмбарго стало бы тяжелым ударом для российской экономики, даже с учетом того, что закупки российской нефти прекратятся не сразу?
- Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сказал на прошлой неделе, что в Эстонии найден лучший из возможных вариантов в плане строительства плавучего терминала СПГ. Частное предприятие создаст возможность приема СПГ, а Elering подключит терминал к сети и пустит по ней газ. Насколько этот терминал смягчит все потенциальные кризисы в эстонском энергосекторе? Насколько его создание укрепит энергетическую безопасность и стабильность в Эстонии?
- Насколько активно в ближайшие годы в Эстонии будет обсуждаться тема строительства атомной электростанции? Кажется, долгое время в Эстонии в споре сторонников и противников такой идеи ни у одной из сторон не было значительного перевеса. Может ли случиться так, что война в Украине сделает позиции сторонников такого проекта значительно сильнее?
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