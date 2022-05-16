Витсур: России будет сложно быстро найти новые рынки в случае введения ЕС нефтяного эмбарго

- Министры иностранных дел стран ЕС собрались сегодня, чтобы утвердить очередные санкции в отношении России, и хотя они не оставляют надежды уговорить Венгрию, дипломаты не исключают, что вопрос о нефтяном эмбарго будет отложен до саммита глав стран ЕС 30 мая в Брюсселе. Сможет ли Россия финансировать войну в Украине без европейских денег за свою нефть?

- Нельзя забывать, что Европа была самым важным рынком для российской нефти. Масштаб потрясения для российской экономики в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго будет зависеть от того, как быстро Россия сможет переориентировать поставки своей нефти на другие рынки. Нужно понимать, что это довольно сложная задача. Возможно, за год Россия будет в состоянии с ней справиться. Но совершенно понятно, что за пару месяцев Россия эту задачу не решит.

- Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому две соседние страны должны будут помогать друг другу в случае перебоев с поставками природного газа. Все остальные страны ЕС также заключают соглашения о солидарности со своими соседями. Это действительно эффективный механизм защиты от чрезвычайных ситуаций?

- Безусловно, этот механизм может обеспечивать определенную защиту от кризисных ситуаций. Например, у нас есть свое газохранилище в Литве, и вне зависимости от того, возник уже кризис или нет, у нас всегда есть доступ к этому газу. Газопровод между Эстонией и Финляндией работает уже не первый год. Это тоже очень важно для нашей энергетической стабильности.

- Насколько активно в ближайшие годы или, быть может, даже месяцы в Эстонии будет обсуждаться тема строительства атомной электростанции? Может ли случиться так, что война в Украине сделает позиции сторонников такого проекта значительно сильнее?

- Я думаю, что атомная энергетика в Европе в ближайшее время станет играть более значительную роль, чем она играет сейчас. Полагаю, довольно скоро станет понятно, что некоторые страны Европы, например, Швеция или Германия, в последние годы немного перестарались в своих амбициях по отказу от атомной энергетики.