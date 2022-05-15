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На этой неделе Эстонию посетят восемь круизных лайнеров

rus.postimees.ee
На этой неделе Эстонию посетят восемь круизных лайнеров
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Voyager Of The Seas
Voyager Of The Seas Фото: Joe Raedle/Scanpix Baltics

В течение нынешней недели у причала Старого порта Таллинна пришвартуются в общей сложности восемь круизных лайнеров.

В понедельник утром у пирсу встало судно Le Champlain, которое ходит под флагом тихоокеанского островного государства Уоллис и Футуна. Судно длиной 131 метр прибывает из Копенгагена и проследует затем в Санкт-Петербург. В этом сезоне Le Champlain посетит Таллинн несколько раз.

Во вторник Таллинн посетит судно Mein Schiff 6. Его маршрут начинается и заканчивается в Киле, к нам судно прибывает с Готланда, а от нас отправится в Хельсинки. Судно Mein Schiff 6 под мальтийским флагом имеет длину 295 метров, его строительство обошлось в 500 миллионов евро.

В четверг в Таллинн прибудет только что основательно реновированный 245-метровый Ambience, ходящий под флагом Багамских островов. Судно стоимостью 277 миллионов несколько раз переименовывалось: оно было построено в 1991 году как Regal Princess, затем называлось Pacific Dawn, на один год во время сезона коронапандемии было названо Satoshi и свое нынешнее название получило только в этом году.

В четверг Таллинн посетит круизный лайнер Voyager Of The Seas, который стоял у причала Старого порта и на прошлой неделе. На этот сезон у лайнера запланированы туры с остановками в Стокгольме, Таллинне и Хельсинки. В этом сезоне Voyager Of The Seas не планирует посещать Санкт-Петербург, но Россия есть в расписании на следующий сезон. Судно Voyager Of The Seas под флагом Багамских островов имеет длину 311 метров и стоит 650 миллионов долларов. Крестной матерью судна является бывшая легенда фигурного катания из Восточной Германии Катарина Витт.

В пятницу в Таллинн прибудет Sky Princess, ходящий под флагом Бермудских островов. Судно длиной 330 метров было крещено женщиной-астронавтом НАСА Кей Хайр и женщиной-инженером НАСА Поппи Норткатт, которые совершили два полета на шаттлах. Sky Princes прибудет в Эстонию из Нюнесхамна, что недалеко от Стокгольма, и направится в порт Варнемюнде недалеко от Ростока.

В пятницу в Таллинн также прибудет 315-метровый Celebrity Silhouette под мальтийским флагом. Судно, находящееся в 12-дневном плавании, прибывает из Хельсинки и направляется в Стокгольм. Celebrity Silhouette стоимостью 640 миллионов долларов может взять на борт до 3475 пассажиров.

В субботу в Таллинне пришвартуется 294-метровый лайнер MSC Poesia под флагом Панамы, который находится в 11-дневном путешествии. Судно стоимостью 360 миллионов долларов окрестила итальянская киноактриса Софи Лорен.

В субботу к пристани Старого порта подойдет 325-метровый лайнер Norwegian Getaway, ходящий под флагом Багамам, который в 2014 году окрестили чирлидерши футбольного клуба Miami Dolphins. 30 июня 2018 года на судн произошел инцидент со счастливым концом, когда один из членов экипажа упал в воду почти в 50 километрах от берегов Кубы. Его искали и Береговая охрана США и сам круизный лайнер. Только через день другой лайнер, Carnival Glory, обнаружил пропавшего члена экипажа в океанских волнах. Живого мужчину вытащили из океана после 22-часов, проведенных в воде.

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