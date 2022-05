На следующей неделе Эстонию посетят восемь круизных лайнеров

В четверг Таллинн посетит круизный лайнер Voyager Of The Seas, который стоял у причала Старого порта и на прошлой неделе. На этот сезон у лайнера запланированы туры с остановками в Стокгольме, Таллинне и Хельсинки. В этом сезоне Voyager Of The Seas не планирует посещать Санкт-Петербург, но Россия есть в расписании на следующий сезон. Судно Voyager Of The Seas под флагом Багамских островов имеет длину 311 метров и стоит 650 миллионов долларов. Крестной матерью судна является бывшая легенда фигурного катания из Восточной Германии Катарина Витт.