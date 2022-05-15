Редакция издания Järva Teataja получила информацию о том, что сегодня рано утром или ночью на окраине Пайде, на дороге между городом и Силлаотса, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Таинственная авария в пригороде Пайде: ни виновных, ни очевидцев
Таинственная авария в пригороде Пайде: ни виновных, ни очевидцев
Рано утром, до 6 часов, человек, проезжавший мимо места аварии, обнаружил на обочине аварийную машину, а в кювете поблизости – мертвого лося.
Лобовое стекло автомобиля, на котором также была видна наклейка со знаком начинающего водителя, было разбито при столкновении с крупным животным.
Людей на месте ДТП не было. Проезжавший мимо позвонил по номеру природоохранной информации и сообщил о мертвом животном. Полицию он вызывать не стал.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде также подтвердила, что никакой информации об аварии к ним не поступало.