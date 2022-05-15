Lux Express уплотняет расписание на внутренних рейсах в Эстонии

В преддверии летнего высокого сезона автобусных перевозок с 16 мая каждую неделю компания Lux Express будет добавлять новые рейсы на основные маршруты, соединяющие столицу с Хаапсалу, Пярну, Выру, Курессааре и Кярдла.

С 16 мая Lux Express добавит новые рейсы на маршруты Таллинн-Хаапсалу и Таллинн-Пярну, а с 20 мая на маршрут Таллинн-Тарту-Выру. С июня добавятся рейсы на маршруты Таллинн-Пярну и Таллинн-Курессааре, а также возобновится летний автобусный маршрут Таллинн-Кярдла, который в прошлом году оказался очень популярен среди пассажиров.

«Итоги апреля подтвердили, что принятое нами в марте решение было правильным – мы не пошли на поводу у стремительного роста цен на топливо и не повысили цены на автобусные билеты,- отметил коммерческий директор Lux Express в Эстонии Ингмар Роос. - Апрель этого года был для Lux Express успешным как во внутренних, так и в международных регулярных перевозках. На внутренних маршрутах по количеству пассажиров мы приблизились к результату июля прошлого года и впервые с прошлогоднего высокого сезона закончили месяц с прибылью».

Особое значение для Lux Express имеет рост международных регулярных перевозок, где по сравнению с апрелем прошлого года рейсов стало почти в 5 раз больше, а число пассажиров выросло в 15 раз. Масштабы спада во время вызванного коронавирусом кризиса хорошо иллюстрирует тот факт, что, несмотря на 15-кратное увеличение количества пассажиров на маршрутах между Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, их все равно оказалось более чем в два раза меньше, чем в предшествующем началу пандемии году.

«Одна из задач Lux Express на ближайшее время – обеспечить достаточное число рейсов как на внутренних, так и на международных маршрутах, чтобы в разгар летнего сезона все пассажиры могли комфортно путешествовать именно когда им это важно и нужно. Несмотря на стремительный рост цен на топливо, мы также поставили цель повысить зарплаты наших водителей автобусов», - добавил Роос.