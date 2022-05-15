ГАЛЕРЕЯ ⟩ Евгений Осиновский передал гербовый знак Таллинна для президента Украины

По словам Евгения Осиновского, вручение гербового знака выражает солидарность Таллинна и жителей столицы Эстонии с народом Украины и его героической борьбой против российской агрессии.

"Мы должны выиграть эту войну, - сказал Осиновский. - Выиграть для того, чтобы Украина могла мирно и независимо выбирать свой дальнейший путь развития. Выиграть, чтобы показать, что в Европе XXI века нет места насильственному изменению границ, убийствам людей и бомбардировкам городов. И я уверен, что мы выиграем эту войну", - заявил Осиновский.

На мероприятии в Таллиннской ратуше награду от имени президента Украины принял вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко, который и передаст ее Владимиру Зеленскому.

Корниенко поблагодарил город Таллинн и народ Эстонии за поддержку. "Конечно, военная и гуманитарная помощь важны, но и символы играют значительную роль, - отметил вице-спикер, похвалив Таллинн за решение создать площадь Украины. - Только совместными усилиями мы выиграем эту войну".

Гербовый знак Таллинна - это городская награда, которая вручается физическому лицу в знак особого уважения со стороны города.