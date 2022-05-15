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СЕРЬЕЗНЫЕ ТРЕНИЯ ⟩ Кайтселийт переживает за свою независимость

Мейнхард Пулк
Кайтселийт переживает за свою независимость
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Рихо Юхтеги и министр Калле Лаанет.
Рихо Юхтеги и министр Калле Лаанет. Фото: Kollaaž/Madis Veltman

Между Министерством обороны и Кайтселийтом снова возникли серьезные трения. Причиной их стала крупномасштабная кампания Минобороны по повышению эффективности своей сферы ответственности, пишет Postimees.

Проблемы с Кайтселийтом возникли по причине, связанной с эффективностью деятельности министерства: вовсю идет консолидация вспомогательных служб, которая должна охватить все невоенные виды деятельности, такие как закупки, инфраструктура и т.д.

Фактически консолидация идет уже четыре-пять лет, к настоящему времени с ней смирились все остальные ведомства, подведомственные Минобороны. Единственный, кто противится — это Кайтселийт. Хотя официально стороны продолжают искать компромисс.

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