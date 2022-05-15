Между Министерством обороны и Кайтселийтом снова возникли серьезные трения. Причиной их стала крупномасштабная кампания Минобороны по повышению эффективности своей сферы ответственности, пишет Postimees.
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СЕРЬЕЗНЫЕ ТРЕНИЯ ⟩ Кайтселийт переживает за свою независимость
Кайтселийт переживает за свою независимость
Проблемы с Кайтселийтом возникли по причине, связанной с эффективностью деятельности министерства: вовсю идет консолидация вспомогательных служб, которая должна охватить все невоенные виды деятельности, такие как закупки, инфраструктура и т.д.
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