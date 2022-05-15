СЕРЬЕЗНЫЕ ТРЕНИЯ ⟩ Кайтселийт переживает за свою независимость

Проблемы с Кайтселийтом возникли по причине, связанной с эффективностью деятельности министерства: вовсю идет консолидация вспомогательных служб, которая должна охватить все невоенные виды деятельности, такие как закупки, инфраструктура и т.д.

Фактически консолидация идет уже четыре-пять лет, к настоящему времени с ней смирились все остальные ведомства, подведомственные Минобороны. Единственный, кто противится — это Кайтселийт. Хотя официально стороны продолжают искать компромисс.