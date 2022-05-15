13 мая окончательно обанкротилась экспедиторская фирма Mep Trans, владелец которой еще две недели назад заявлял, что надежда есть, пишет портал экономических новостей DV.ee.
Экспедиторская компания обанкротилась из-за пандемии: «Это как собственный ребенок. Очень тяжело его терять»
Экспедиторская компания обанкротилась из-за пандемии: «Это как собственный ребенок. Очень тяжело его терять»
«Все не так безнадежно, поборемся», - говорил Денис Белов, который теперь признается, что терять компанию с более чем 30-летней историей очень тяжело.
К сожалению, в прошлую пятницу компания официально была объявлена банкротом: по данным Infopank, налоговая задолженность Mep Trans составляет 400 тысяч евро плюс 50 000 евро инкассо-долгов. В последние годы фирма быстро росла, однако пандемия нанесла ей удар, от которого компания не смогла оправиться.
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