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Экспедиторская компания обанкротилась из-за пандемии: «Это как собственный ребенок. Очень тяжело его терять»

rus.postimees.ee
Экспедиторская компания обанкротилась из-за пандемии: «Это как собственный ребенок. Очень тяжело его терять»
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Банкротство предприятия объявляет суд. Информацию о банкротном производстве можно найти в "Официальных извещениях" ("Ametlikud Teadaanded").
Банкротство предприятия объявляет суд. Информацию о банкротном производстве можно найти в "Официальных извещениях" ("Ametlikud Teadaanded"). Фото: Brigitte Götz / PantherMedia / Brigitte Götz

13 мая окончательно обанкротилась экспедиторская фирма Mep Trans, владелец которой еще две недели назад заявлял, что надежда есть, пишет портал экономических новостей DV.ee.

«Все не так безнадежно, поборемся», - говорил Денис Белов, который теперь признается, что терять компанию с более чем 30-летней историей очень тяжело.

К сожалению, в прошлую пятницу компания официально была объявлена банкротом: по данным Infopank, налоговая задолженность Mep Trans составляет 400 тысяч евро плюс 50 000 евро инкассо-долгов. В последние годы фирма быстро росла, однако пандемия нанесла ей удар, от которого компания не смогла оправиться.

Читайте подробнее на DV.ee.

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