Сегодня и завтра председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Сийм Каллас примет участие в проходящей в Варшаве встрече председателей комиссий по делам Европейского союза парламентов Балтийских стран и Польши.
Сийм Каллас встретится с коллегами из стран Балтии и Польши
«Мы, в Балтийских странах и Польше, как ближайшие соседи Украины очень хорошо чувствуем, что означает агрессия России. В Эстонию прибыло более 37 000 военных беженцев из Украины. В Литву и Польшу – еще больше, – сказал Каллас. – На этой встрече мы сможем совместно обсудить, как поддержать Украину и украинцев, как лучше справиться с вызванными кризисом проблемами и какие позиции мы совместно должны защищать в ЕС».
Участники встречи председателей комиссий по делам Европейского союза парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обсудят цели и вызовы Европейского союза в связи с агрессией России в Украине. Будут затронуты и темы влияния войны на экономику, миграцию и гуманитарную обстановку.
В обсуждении актуальных для ЕС тем также примет участие министр Польши по делам Европейского союза Конрад Шиманьский. Совместно с заместителем министра внутренних дел Польши по делам военных беженцев из Украины Павлом Шефернакером участники обсудят вызванные войной проблемы с миграцией и гуманитарные проблемы.