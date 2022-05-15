Сийм Каллас встретится с коллегами из стран Балтии и Польши

«Мы, в Балтийских странах и Польше, как ближайшие соседи Украины очень хорошо чувствуем, что означает агрессия России. В Эстонию прибыло более 37 000 военных беженцев из Украины. В Литву и Польшу – еще больше, – сказал Каллас. – На этой встрече мы сможем совместно обсудить, как поддержать Украину и украинцев, как лучше справиться с вызванными кризисом проблемами и какие позиции мы совместно должны защищать в ЕС».