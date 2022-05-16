Партия «Ээсти 200» собирает подписи под петицией, которая призывает Рийгикогу убрать из публичного пространства все памятники Советского Союза и Красной армии.
Убрать все советские военные памятники: партия «Ээсти 200» зарегистрировала петицию
По словам члена правления «Ээсти 200» Лаури Хуссара, агрессия Российской Федерации против свободной и независимой Украины обнажила характер авторитарного режима, угнетающего и узурпирующего свободы народов и людей. Одним из краеугольных камней, навязанных кремлевским режимом мировому общественному порядку, является празднование 9-го мая Дня победы, что символизирует насильственную и завоевательную деятельность режима в истории.
«Вместо поминания жертв войны празднование 9 мая стало прославлением режима, уничтожающего свободы независимых государств и народов. К сожалению, 9 мая отмечается и в Эстонии как День победы освободительной армии, и делается это у десятках памятников, воздвигнутых советской власти. Однако для Эстонии 9 мая означает лишь продолжение кровавой советской оккупации», - отметил Хуссар.
По словам Хуссара, военное вторжение кремлевского режима в Украину сделало недопустимым, чтобы памятники, прославляющие советский режим, все еще стояли в публичном пространстве Эстонии. Он добавил, что этим монументам найдется место в музеях.