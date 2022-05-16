Убрать все советские военные памятники: партия «Ээсти 200» зарегистрировала петицию

По словам члена правления «Ээсти 200» Лаури Хуссара, агрессия Российской Федерации против свободной и независимой Украины обнажила характер авторитарного режима, угнетающего и узурпирующего свободы народов и людей. Одним из краеугольных камней, навязанных кремлевским режимом мировому общественному порядку, является празднование 9-го мая Дня победы, что символизирует насильственную и завоевательную деятельность режима в истории.

«Вместо поминания жертв войны празднование 9 мая стало прославлением режима, уничтожающего свободы независимых государств и народов. К сожалению, 9 мая отмечается и в Эстонии как День победы освободительной армии, и делается это у десятках памятников, воздвигнутых советской власти. Однако для Эстонии 9 мая означает лишь продолжение кровавой советской оккупации», - отметил Хуссар.