Мнение ⟩ Как звучит музыка, когда говорят пушки

Две мысли: В будущем Россию ждет тотальное доминирование государства в культурной жизни и активное продвижение армейских ансамблей песни и пляски.

Отношение в мире - не только к Путину и российское военщине, но и к стране вообще, включая ее современную культуру, - изменилось в худшую сторону.

На противоположном полюсе – «Лоялисты». Всегда по команде бод­ро поддерживают все позорные начинания государства и фактически служат инструментами пропаганды, за что иногда даже подвергаются санкциям. Этих можно, в свою очередь, подразделить на «конформистов» и «фанатиков». Первые (Басков, Киркоров, Валерия, Газманов) услужливо подпевают властям за деньги, эфиры и привилегии. Вторые, менее многочисленные (Чичерина, Вадим Самойлов, Вадим Степанцов) – искренние бесноватые имперцы-милитаристы. И откровенных оппозиционеров, и подхалимов-лоялистов – по 10–15% от всей массы профессиональных исполнителей. А что же остальные 75%? Они героически молчат. Как партизаны на допросе.

Тут необходимо сделать важное примечание. Индустрия развлечений и культурного досуга в Российской Федерации – в отличие от всех развитых стран – невероятно сильно зависит от государства. В кинематографе, театре, музейном деле, классической музыке эта зависимость почти стопроцентная. И даже в предельно коммерциализированной поп-музыке, которая во всем мире полностью «отделена от государства», дела устроены так, что в них активно вмешиваются и Минкульт, и медийные госкомпании, и даже Аппарат Президента: распределяют госзаказы, предоставляют (или нет!) телеэфиры, благословляют на «корпоративы».

Так что «рука кормящего» простирается свыше не только к режиссерам-функционерам Михалкову и Шахназарову, обласканным актерам Машкову и Безрукову, дирижеру-миллиардеру Гергиеву и доверенному пианисту Мацуеву, но и к тысячам других. К тому же – что не менее чувствительно – рука эта из кормящей может в одночасье превратиться в карающую.

Потому и молчат. Люди неглупые и хорошо информированные; большинство из них, я уверен, в полном ужасе от того безобразия, что творится в Украине с подачи Кремля, но… С одной стороны – тихий голос совести плюс нежелание захлопывать себе калитку за границу, а с другой – боязнь «черных списков», потери зарплат и гонораров, а то и чего похуже. Эмиграция – желанный выход для многих, но не каждому по плечу.

Не у всех есть накопления, недвижимость, а тем более, возможность профессионально «конвертироваться» за границей. Останкинская пропаганда не врет только в одном: отношение в мире – не только к Путину и российской военщине, но и к стране вообще, включая ее современную культуру – изменилось в худшую сторону, причем радикально и надолго. Особенно после кошмаров в Буче и Ирпене. По степени эмоционального воздействия это Освенцим наших дней. Заслужили.