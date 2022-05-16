Кая Каллас: нас ждут трудные времена

У нас уже пару лет наблюдаются трудные времена и, к сожалению, похоже, что легче в ближайшее время не станет. К кризису в здравоохранении добавился энергетический кризис, а к энергетическому кризису — полномасштабная война. Частично энергетический кризис, но также работавшая по полную мощность экономика (в прошлом году экономический рост в Эстонии составил 8,6%) привели к высокой инфляции и, конечно, все это влияет на доходы людей. Энергетический кризис и война в Украине тесно связаны, и прогнозируется, что влияние санкций, сбои в цепочках поставок или их подорожание могут привести к экономическим трудностям и, следовательно, к рецессии, вынуждая компании закрываться. Поэтому также может вырасти безработица. Так что нас ждут действительно трудные времена, и нам нужно посмотреть, как помочь людям пережить их как можно менее болезненно.

Государственный бюджет на следующий год будет составлен осенью на основе осеннего экономического прогноза. Как специалисты Банка Эстонии, так и Министерство финансов должны будут предугадать будущее, чтобы можно было рассчитать, сколько денег государство имеет от налоговых поступлений и сколько мы можем потратить. Это особенно касается постоянных затрат, т.е. затрат, которые необходимо нести не раз в год и в исключительных случаях, а каждый год. Например, пенсии, детские пособия, прожиточные пособия и т.д.

При составлении своих планов правительство должно смотреть на картину в целом. Мы знаем, что у нас много сфер, которые нуждаются в дополнительном финансировании — например, оборонные расходы, финансирование высшего образования, зарплаты учителей, спасателей и полицейских, энергетика, и это лишь некоторые тревожные вопросы. По этой причине эти предложения обсуждаются вместе с бюджетом, потому что при повышении долгосрочных расходов необходимо решать и другую часть уравнения - где найти доходы для покрытия долгосрочных расходов.

Партия реформ поддерживает повышение детских пособий. Единственное, о чем мы просили в прошлый понедельник, когда наш коалиционный партнер впервые озвучил свое предложение, и что мы просим сейчас: нам нужно время для обсуждения предложения (особенно учитывая, что министра финансов не было на прошлой неделе на работе). Желание тех, кто представил это предложение, - поднять детские пособия начиная с февраля 2023 года вместе с бюджетом следующего года. Поэтому наша просьба – выделить время для надлежащего обсуждения, потому что предложение потребует почти дополнительных 300 миллионов евро в год, да и другую часть уравнения (где найти покрытие постоянных затрат) придется решить. Постоянные затраты могут быть покрыты либо за счет сокращения (исключения) других постоянных затрат, либо за счет увеличения налогов, постоянные затраты не могут быть покрыты единовременным кредитом. При этом повышение налогов требует широкого общественного обсуждения.

Отмечу еще кое-что. В январе мы в правительстве решили быстро увеличить расходы на государственную оборону и заняться необходимыми закупками, потому что у нас были разведданные о том, что война в Украине вот-вот начнется. Эти решения были разовыми и нужны были срочно, чтобы не упустить момент, когда мы не можем вернуть время вспять. Мы знали, что когда война действительно начнется, все страны будут закупать одни и те же вещи, что, в свою очередь, будет означать значительный рост цен и дефицит. Так и случилось. Благодаря январским решениям Эстония получит свое оборудование намного дешевле, чем если бы приняла эти решения сегодня. И нам не придется беспокоиться о том, что на нас чего-то не хватит. Мы были впереди остальных.

Ответственное управление требует, чтобы решения с долгосрочными последствиями принимались взвешенно, поэтому я еще раз прошу все стороны в Рийгикогу, чтобы у нас было достаточно времени для обсуждения представленного проекта и чтобы правительство также могло высказать свое мнение. Однако это невозможно, если обсуждение проекта уже запланировано на понедельник, 16 мая (в то время как он был представлен только 12 мая).