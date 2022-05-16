Число безработных за год снизилось на 9200 человек

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в первом квартале было 39 600 безработных: «Это на 9200 человек меньше, чем в это же время прошлого года. Однако в сравнении с последним кварталом прошлого года число безработных выросло на 3300 человек».

Безработных мужчин было 21 600, а женщин - 18 000. Более половины из них (55,6%) не имеют работы менее полугода. «Не имеющих работы более года было 11 100, что на пару тысяч меньше, чем год назад», - пояснила Пыллуяэр.

Число занятых в первом квартале этого года составило 675 300 человек, что на 24 800 человек больше, чем в прошлом году. Среди занятых 341 800 мужчин и 333 500 женщин. «Количество занятых увеличилось как среди мужчин, так и среди женщин, в государственном и частном секторах, и является самым высоким за последние годы», - добавила ведущий аналитик.

86% занятых работали с полной занятостью. Остальные работали с неполной занятостью, и две трети из них составляли женщины. Работников с неполной занятостью, или тех, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, в первом квартале года было 7000 человек.

В связи с увеличением числа занятых увеличился и коэффициент участия в рабочей силе, который показывает долю рабочей силы, т.е. общее количество занятых и безработных. «В первом квартале этого года он составил 73,1% – уровень участия в рабочей силе давно не был таким высоким», - сказала Пыллуяэр.

Неактивных на рынке труда в первом квартале года было 263 500 человек – в сравнении с последним кварталом прошлого года и тем же периодом год назад их число сократилось. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.

Уровень безработицы показывает, какая часть экономически активного населения, т.е. рабочей силы не имеет работы. Уровень трудовой занятости – это доля занятого на рынке труда населения в возрасте 15–74 лет. Уровень участия в рабочей силе – это доля рабочей силы среди населения в возрасте 15–74 лет.

Оценки основаны на данных исследования трудовой занятости/рабочей силы, которое Департамент статистики проводит с 1995 года. Ежеквартально в исследовании принимают участие 5000 человек. Главным представителем общественного интереса к исследованию является Министерство социальных дел, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для этой статистической работы. Согласно требованиям интегрированного рамочного постановления в области европейской социальной статистики (IESS) начиная с 2021 года для исследования трудовой занятости в Эстонии используется новая методика.

*Статистика не отражает украинских военных беженцев, прибывших в Эстонию в первом квартале 2022 года.