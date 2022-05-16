Садовая терапия: жителей Таллинна приглашают присоединиться к деятельности в общинных огородах

Третий год подряд НКО «Ласнаидея» предлагает местным жителям провести лето с пользой и в компании единомышленников. В этом году программа садовой терапии будет проводиться сразу в восьми огородах по всему Таллинну. Участники могут выбрать огород рядом с домом или посещать занятия в нескольких огородах. В рамках программы участники будут вместе сажать растения, ухаживать за ними, делать чай и букеты из выращенных цветов и трав, общаться на разные темы.