Тартуский университет ищет людей, которые не заразились коронавирусом, находясь в тесном контакте с больными

Профессор клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кисанд пояснила, что передача вируса SARS-CoV-2 часто происходит в семье. «Некоторые люди с высокой вирусной нагрузкой могут вообще не быть инфицированы. Вероятно, в Эстонии есть десятки, а то и сотни людей, которые не заражаются, несмотря на тесный контакт с больными COVID-19 людьми. Чтобы получить достоверные результаты, нужно было бы изучить тысячи таких лиц – именно поэтому важно международное сотрудничество», – сказала Кай Кисанд.

Уже известно несколько факторов, влияющих на тяжесть заболевания. «Однако не менее важно изучить генетические и иммунологические особенности, которые могут сделать человека устойчивым к инфекции SARS-CoV-2. Данные, собранные в ходе исследования, должны обеспечить уточненное понимание механизмов, важных для защиты от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем».

Желающим принять участие в опросе предлагается заполнить онлайн-анкету, на заполнение которой уйдет 10-15 минут.

После заполнения анкеты с человеком свяжутся по электронной почте или телефону. Если участник подходит, его попросят подписать форму согласия и согласуют место и время сдачи образца крови или слюны. ДНК, извлеченная из образцов, в закодированном виде отправляется партнерам в Париж.

Опросник можно заполнить до конца 2022 года. Поначалу для исследования будут искать людей, которые не были вакцинированы. «Однако исследовательская группа также рассматривает возможность включения людей, которые находились в тесном контакте с больными COVID-19 через восемь и более месяцев после вакцинации. Таким образом, они тоже могли бы заполнить анкету, хотя в первую волну исследования они не попадут», – пояснила Кисанд.

Она подчеркнула, что исследование поможет найти более эффективные способы борьбы с вирусами. «Мы надеемся, что эти знания помогут нам лучше справляться с пандемиями в будущем и дадут идеи для новых методов лечения».