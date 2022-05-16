Тартуский университет участвует в международном исследовании, направленном на поиск и обследование взрослых, которые не заразились SARS-CoV-2, несмотря на тесный контакт с больным COVID-19 человеком. Поначалу для исследования будут искать людей, которые не были вакцинированы.
Тартуский университет ищет людей, которые не заразились коронавирусом, находясь в тесном контакте с больными
Профессор клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кисанд пояснила, что передача вируса SARS-CoV-2 часто происходит в семье. «Некоторые люди с высокой вирусной нагрузкой могут вообще не быть инфицированы. Вероятно, в Эстонии есть десятки, а то и сотни людей, которые не заражаются, несмотря на тесный контакт с больными COVID-19 людьми. Чтобы получить достоверные результаты, нужно было бы изучить тысячи таких лиц – именно поэтому важно международное сотрудничество», – сказала Кай Кисанд.
Уже известно несколько факторов, влияющих на тяжесть заболевания. «Однако не менее важно изучить генетические и иммунологические особенности, которые могут сделать человека устойчивым к инфекции SARS-CoV-2. Данные, собранные в ходе исследования, должны обеспечить уточненное понимание механизмов, важных для защиты от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем».
Желающим принять участие в опросе предлагается заполнить онлайн-анкету, на заполнение которой уйдет 10-15 минут.
После заполнения анкеты с человеком свяжутся по электронной почте или телефону. Если участник подходит, его попросят подписать форму согласия и согласуют место и время сдачи образца крови или слюны. ДНК, извлеченная из образцов, в закодированном виде отправляется партнерам в Париж.
Опросник можно заполнить до конца 2022 года. Поначалу для исследования будут искать людей, которые не были вакцинированы. «Однако исследовательская группа также рассматривает возможность включения людей, которые находились в тесном контакте с больными COVID-19 через восемь и более месяцев после вакцинации. Таким образом, они тоже могли бы заполнить анкету, хотя в первую волну исследования они не попадут», – пояснила Кисанд.
Она подчеркнула, что исследование поможет найти более эффективные способы борьбы с вирусами. «Мы надеемся, что эти знания помогут нам лучше справляться с пандемиями в будущем и дадут идеи для новых методов лечения».
Исследование проводится в сотрудничестве с международным консорциумом COVID Human Genetic Effort и финансируется Европейским союзом.