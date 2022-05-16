Конечно, работа в российском шпионском банке — не случайный выбор карьеры, который можно было бы объяснить незнанием прошлого МИБ. В социальных сетях Окленд и не скрывает своих взглядов. Своим аватаром он сообщает, что ему сделали прививку вакциной "Спутник".

Он также критиковал посольство Великобритании в Москве за радужные флаги, потому что это якобы провоцирует Россию. Он готовил экономические анализы для российских изданий.