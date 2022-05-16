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"Троянский конь" Путина запустил руку в эстонский бизнес с недвижимостью

Мейнхард Пулк
"Троянский конь" Путина запустил руку в эстонский бизнес с недвижимостью
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Троянский конь
Троянский конь Фото: Artur Kuus

В правление инвестиционной компании Summus Capital, базирующейся в Таллинне и имеющей один из крупнейших портфелей недвижимости в странах Балтии, входит Эллиотт Роуэн Окленд, которого представляют как британского ученого-экономиста. Пару недель назад он стал финансовым директором нашумевшего российского шпионского банка International Investment Bank (IIB, или МИБ), расположенного в столице Венгрии Будапеште, пишет Postimees.

Конечно, работа в российском шпионском банке — не случайный выбор карьеры, который можно было бы объяснить незнанием прошлого МИБ. В социальных сетях Окленд и не скрывает своих взглядов. Своим аватаром он сообщает, что ему сделали прививку вакциной "Спутник".

Он также критиковал посольство Великобритании в Москве за радужные флаги, потому что это якобы провоцирует Россию. Он готовил экономические анализы для российских изданий.

Год назад Окленд установил связь с Эстонией, когда стал членом наблюдательного совета базирующегося здесь паевого товарищества Summus Capital OÜ.

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