В правление инвестиционной компании Summus Capital, базирующейся в Таллинне и имеющей один из крупнейших портфелей недвижимости в странах Балтии, входит Эллиотт Роуэн Окленд, которого представляют как британского ученого-экономиста. Пару недель назад он стал финансовым директором нашумевшего российского шпионского банка International Investment Bank (IIB, или МИБ), расположенного в столице Венгрии Будапеште, пишет Postimees.
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Конечно, работа в российском шпионском банке — не случайный выбор карьеры, который можно было бы объяснить незнанием прошлого МИБ. В социальных сетях Окленд и не скрывает своих взглядов. Своим аватаром он сообщает, что ему сделали прививку вакциной "Спутник".
Он также критиковал посольство Великобритании в Москве за радужные флаги, потому что это якобы провоцирует Россию. Он готовил экономические анализы для российских изданий.
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