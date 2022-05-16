Председатель Центристской партии Юри Ратас заявил в утренней программе Vikerraadio, что партия хочет двигаться вперед с нынешней коалицией.
Юри Ратас: внеочередных выборов не будет
«Желанием Центристской партии является не смена правительства или коалиции. Если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали. На данный момент мы хотим, чтобы проект семейных пособий стал законом», — сказал Ратас.
По словам Ратаса, проект семейных пособий необходим, так как в условиях инфляции и роста цен на энергоносители необходимо поддерживать те группы, которые в этом нуждаются – пенсионеров и семьи с детьми.
«Это предложение было сделано несколько недель назад, и это не новая тема», — сказал он.
«Ультиматумы, которые предъявила Кая Каллас, что если этот законопроект будет принят, коалиции - конец, они должны их отозвать», - объяснил Ратас.
«Эстония продолжает оставаться демократическим правовым государством. Это не означает, что можно делать только то, чего хочет Партия реформ. Война России в Украине ужасна, и с этим согласны все. Мы согласны со всеми решениями, связанными с национальной обороной, но это не означает, что на стол не могут выноситься другие идеи», - сказал Ратас.
«Я не считаю, что помогать детям и семьям с детьми — это разбрасывать деньги с вертолета. Я считаю, что сейчас самое подходящее время для этого», — сказал Ратас.
«Я повторяю, что желание Центристской партии — не смена правительства или коалиции. Если бы мы хотели это сделать, мы бы это сделали. На данный момент у нас есть пожелание, чтобы один законопроект стал законом», - подтвердил Ратас, добавив, что если это будет сделано, то Рийгикогу должен будет это учитывать осенью при составлении бюджета.
Ратас похвалил Каю Каллас за то, что в свете войны она дала столь необходимые интервью. «Эстония указала правильное направление большим странам, но это не значит, что мы не можем говорить на другие темы», — сказал Ратас.
«Внеочередных выборов не будет, мы движемся в направлении очередных выборов. Мы хотим двигаться вперед с сегодняшним правительством, и со стороны Каи Каллас было бы умно снять ультиматумы», — сказал он.