От редакции: кусачие цены

Но мы никакие не дети. За 30 лет после развала ржавого коммунистического рая мы привыкли работать и зарабатывать, справляться с трудностями и, честно платя налоги, ожидать от государства хорошей медицины, безопасности, приличных дорог и современного образования для молодежи.

Но, с другой стороны: что, если работающие с полной нагрузкой родители уже не могут позволить себе даже 10-дневного путешествия с детьми раз в год? Что, если при всем трудолюбии населения цены на энергоносители разбивают вдребезги привычный и заслуженный образ жизни? И куда деваться пенсионерам, у которых больше нет возможности много работать, а цены на продукты заставляют пересесть на гречку?

Когда в Европе идет война и мировая экономика переживает болезненный, но необходимый передел, правительство просто не может рисковать усугублением социальных проблем и недовольства. Самые сложные за последние десятилетия условия требуют мер сглаживания.

Правительству Эстонии следует всерьез задуматься о том, как воздействовать на цены таким образом, чтобы не нарушить здоровую конкуренцию и не войти в роль всемогущего регулятора. Конечно, проще всего это в сфере электроэнергии, от которой зависят все домохозяйства и предприятия, а значит - в определенной мере - и потребительские цены.

Главный производитель электроэнергии у нас государственное предприятие Eesti Energia. Оно заточено под полноценную бизнес-деятельность, но принадлежит всем нам. Стоит пересмотреть модель этой госкомпании и угомонить жажду получения прибыли в бюджет через дивиденды.

Пока в Эстонии не выстроены запланированные крупные парки ветрогенераторов и не готовы к эксплуатации дополнительные электрокабели, соединяющие нас с другими странами, необходимо воздействовать на уровень цен на электричество. Да, это осложняется принципами работы открытого рынка электроэнергии и, как это было прошлой зимой, погодными условиями и прочими факторами, однако мы говорим все же о реальном рычаге в руках государства.