Расходы на снос военного памятника в Риге будут зависеть от выбранного способа

По его словам, Сейму следует как можно скорее принять решения, которые ускорят для Рижской думы конкурс на снос памятника и упростят строительные нормы.

Смилтенс сказал, что памятник построен очень основательно и стабильно. Он очень высокий – 79 метров, его сваи глубиной 22 метра вбиты до доломита, и построен он секциями по 60 сантиметров.

Следовательно, было бы разумнее производить демонтаж по секциям. Взрывные работы будут быстрее, но не разумнее, так как вокруг памятника расположены жилые дома, поэтому памятник нужно сносить технологически правильно.

По словам Смилтенса, самые короткие сроки сноса – несколько месяцев, если в Сейме удастся быстро принять нужные законы.

Также пока нельзя точно назвать затраты, потому что необходимо понимать, каков будет технологический процесс. До сих пор были предположения о различных суммах – от 60 000 и 100 000 евро до одного миллиона евро.