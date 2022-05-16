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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Начался процесс по делу Эхи Вырк

BNS
Начался процесс по делу Эхи Вырк
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В понедельник в Харьюском уездном суде начался процесс по делу обвиняющейся в даче ложных показаний Эхи Вырк, бывшей на момент предположительного совершения преступления вице-мэром Таллинна.

Следующие заседания суда пройдут 30 и 31 мая и 6 июня, сообщила BNS пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Госпрокуратура обвиняет Вырк в сознательной даче ложных показаний в качестве свидетеля по уголовному делу. Согласно обвинению, Вырк 5 мая прошлого года дала центральной криминальной полиции ложные показания по уголовному делу о пожертвовании в размере 50 000 евро в пользу Центристской партии.

Эха Вырк не признает себя виновной и заявила, что не давала ложных показаний сознательно. По ее словам, она забыла содержание прошедшей за восемь месяцев до того телефонной беседы с членом женской организации Центристской партии Яной-Хелен Юхасте, которая сделала это пожертвование.

Вырк также заявила, что у нее не было мотива лгать, поскольку она не связана с этим пожертвованием и у нее отсутствует личная заинтересованность в нем.

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