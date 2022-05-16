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Видео ⟩ На чемпионате мира канадский хоккеист нокаутировал арбитра шайбой

rus.postimees.ee
На чемпионате мира канадский хоккеист нокаутировал арбитра шайбой
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Игроки сборной Италии пытаются одолеть ворота канадцев.
Игроки сборной Италии пытаются одолеть ворота канадцев. Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Lehtikuva

27-кратный чемпион мира команда Канады с легкостью обыграла сборную Италии – счет 6:1. Речь шла о достаточно неравной схватке, но повод для обсуждения все же появился – в третьем периоде защитник канадской сборной Трэвис Санхейм нокаутировал дальним броском судью.

Из-за мощного удара шайбой арбитр упал на лед, однако после небольшой паузы все же сумел продолжить работу.

Разумеется хоккеист извинился перед арбитром за незапланированный удар – ведь, как правило, шайбы, отправленные защитником, летят в нужном направлении. В Хоккейной лиге НХЛ за последние четыре сезона он забросил 27 шайб , в матче с Италией он также отличился голом.

Канадцы набрали шесть очков в двух матчах и лидируют в турнирной таблице группы A. Итальянцы (0 очков) потерпели второе поражение и идут на шестой строчке.

ЧМ-2022 продлится до 29 мая.

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