27-кратный чемпион мира команда Канады с легкостью обыграла сборную Италии – счет 6:1. Речь шла о достаточно неравной схватке, но повод для обсуждения все же появился – в третьем периоде защитник канадской сборной Трэвис Санхейм нокаутировал дальним броском судью.
Видео ⟩ На чемпионате мира канадский хоккеист нокаутировал арбитра шайбой
На чемпионате мира канадский хоккеист нокаутировал арбитра шайбой
Из-за мощного удара шайбой арбитр упал на лед, однако после небольшой паузы все же сумел продолжить работу.
Разумеется хоккеист извинился перед арбитром за незапланированный удар – ведь, как правило, шайбы, отправленные защитником, летят в нужном направлении. В Хоккейной лиге НХЛ за последние четыре сезона он забросил 27 шайб , в матче с Италией он также отличился голом.
Канадцы набрали шесть очков в двух матчах и лидируют в турнирной таблице группы A. Итальянцы (0 очков) потерпели второе поражение и идут на шестой строчке.
ЧМ-2022 продлится до 29 мая.
HEADS UP— Hockey News Hub (@HockeyNewsHub) May 15, 2022
Sanheim's shoot-in gets him on the forearm. He's 👌 pic.twitter.com/maNBvTIiGi
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