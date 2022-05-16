После двухлетнего перерыва в Таллинне снова начинает работать велосипедный патруль скорой помощи.
В Таллинне вновь начинает работать велосипедный патруль скорой помощи
«Этим летом можно ожидать, что туризм восстановится, и снова появится необходимость обеспечить присутствие скорой помощи в Старом городе. Мы запустим велосипедный патруль скорой помощи по той же схеме, что и в предыдущие годы – двое сотрудников будут дежурить по 12 часов в день в Старом городе и Кесклинне», – сообщил главный врач Tallinna Kiirabi Рауль Адлас.
«Персоналом и имеющимся оснащением велосипедный патруль очень похож на обычную скорую помощь. Вызовы точно так же поступают по номеру 112, в основном велосипедный патруль скорой помощи обслуживает нуждающихся, находящихся в общественных местах на улице. Если есть необходимость отправить пациента в больницу, то на место вызывают машину скорой помощи», – пояснил Адлас.
По словам главного врача, преимущество велосипедного патруля скорой помощи в том, что он может передвигаться быстрее по узким улочкам, где расположены уличные кафе и находится много людей. «В очень плохую погоду мы не будем отправлять велосипедный патруль», – добавил Адлас.
Ранее использовались электрические велосипеды, поддерживающие скорость до 25 километров в час. Аккумуляторы велосипедной бригады заряжались от солнечных батарей, расположенных на крыше здания Tallinna Kiirabi.