В Таллинне вновь начинает работать велосипедный патруль скорой помощи

«Этим летом можно ожидать, что туризм восстановится, и снова появится необходимость обеспечить присутствие скорой помощи в Старом городе. Мы запустим велосипедный патруль скорой помощи по той же схеме, что и в предыдущие годы – двое сотрудников будут дежурить по 12 часов в день в Старом городе и Кесклинне», – сообщил главный врач Tallinna Kiirabi Рауль Адлас.

«Персоналом и имеющимся оснащением велосипедный патруль очень похож на обычную скорую помощь. Вызовы точно так же поступают по номеру 112, в основном велосипедный патруль скорой помощи обслуживает нуждающихся, находящихся в общественных местах на улице. Если есть необходимость отправить пациента в больницу, то на место вызывают машину скорой помощи», – пояснил Адлас.

По словам главного врача, преимущество велосипедного патруля скорой помощи в том, что он может передвигаться быстрее по узким улочкам, где расположены уличные кафе и находится много людей. «В очень плохую погоду мы не будем отправлять велосипедный патруль», – добавил Адлас.